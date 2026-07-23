Giocatori e società Samb a lavoro su più fronti

Non è passata inosservata a San Benedetto la presenza di Italo Zanzi, il dirigente statunitense che è alla guida dell’ Hellas Verona dal gennaio 2025, a seguito dell’acquisizione del club scaligero. Le voci riguardanti all’ingresso di nuovi soci nella Sambenedettese, hanno fatto pensare ai più che il presidente dell’Hellas ed i suoi soci possano essere interessati anche al club del Riviera delle Palme. Ma così non è. L’unica certezza, invece, inequivocabile ed insindacabile è che Italo Zanzi era a San Benedetto perchè ieri sera al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario del prossimo campionato di Serie B cui l’Hellas parteciperà a partire dal prossimo 23 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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