L’amministratore delegato incaricato di gestire la squadra ha svolto numerosi incontri e colloqui telefonici, ma ancora non ci sono decisioni definitive. Sono molte le questioni aperte, con pochi punti fermi al momento. La proprietà sta lavorando su più fronti per definire la situazione, senza ancora aver stabilito le prossime mosse concrete.

Tanti incontri, decine di colloqui telefonici, pochi punti fermi e tanta carne al fuoco. È questo in estrema sintesi il bilancio del primo assaggio di Spal di Marcel Bonnici, l’amministratore delegato a cui Joseph Portelli ha affidato il delicato compito di gestire la sua nuova creatura. Si parte da zero, o quasi. Con tutte le difficoltà e le incognite del caso. Bruno Pradines e Sandro Federico, che prima coordinavano la società per conto della proprietà argentina, naturalmente non faranno parte del progetto maltese. Sotto il profilo dell’area tecnica, di norma un club inizia con l’individuazione di un direttore sportivo che a sua volta sceglie l’allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, proprietà al lavoro su più fronti. Parlato punto fermo di Portelli e Bonnici

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