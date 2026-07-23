Durante il 'Bvlgari Talk' a Città del Messico, Santiago Gimenez ha parlato del suo desiderio di giocare nel Milan, definendolo un sogno. Ha spiegato che nel calcio si desidera tutto e subito, ma ha sottolineato che i risultati arrivano con il tempo. L’attaccante ha anche condiviso il suo affetto per il club rossonero, il suo percorso nel Mondiale e la passione per gli orologi.

Nel corso del 'Bvlgari Talk' tenutosi a Città del Messico, Santiago Gimenez si è prestato ad una lunga chiacchierata. Tra i vari temi trattati durante l'intervista, l'attaccante del Milan è tornato a parlare del suo attaccamento al club rossonero, oltre che dell'esperienza al Mondiale e della sua passione per gli orologi. Milan, l'intervista a Santiago Gimenez. Gimenez si è espresso sul momento complicato che sta attraversando, caratterizzato da un lungo digiuno dal gol e da continui problemi fisici. > "A volte vogliamo che i risultati arrivino subito, ma nel calcio non funziona così. Puoi segnare un gol giocando male, ma alla lunga non ti serve. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Gimenez: "Il Milan un sogno. A volte vogliamo tutto e subito, ma nel calcio non funziona così"

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