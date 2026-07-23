Il Napoli aveva già iniziato a cercare un difensore centrale prima delle ultime settimane e aveva preso in considerazione diversi profili, tra cui Federico Gatti. La società ha monitorato varie opzioni per rafforzare la linea difensiva, senza ancora aver finalizzato un acquisto. La ricerca di un nuovo elemento per il reparto arretrato si inserisce in un progetto di potenziamento già avviato. Non sono stati comunicati dettagli su trattative in corso o conclusioni ufficiali.

La necessità di aggiungere un nuovo difensore centrale alla rosa del Napoli non è emersa soltanto nelle ultime settimane. Il club aveva già iniziato a muoversi da tempo, individuando diversi profili ritenuti adatti a completare il reparto arretrato. Il primo obiettivo era Mario Gila. La dirigenza azzurra lo aveva seguito a lungo e lo considerava una delle soluzioni principali per aumentare qualità e affidabilità in difesa. La trattativa non è però arrivata alla conclusione sperata. L’inserimento del Milan ha cambiato lo scenario. Il club rossonero è riuscito a soddisfare le condizioni economiche richieste, superando così la concorrenza del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Gila sfumato, il Napoli aveva sondato anche Federico Gatti

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