giffoni sport mauro sanchini rivive dovizioso marquez e la magia della motogp

A Giffoni Sport, Mauro Sanchini ha descritto come la gara tra Dovizioso e Marquez in Giappone sia stata la più emozionante da commentare. Ha ricordato i momenti intensi e la tensione palpabile durante la competizione. Sanchini ha sottolineato il legame tra sport e emozioni, evidenziando l’impatto della corsa sui tifosi e sui piloti. La gara rimane impressa come uno degli appuntamenti più memorabili nella sua carriera di commentatore.

A Giffoni Sport Mauro Sanchini racconta la gara più emozionante commentata in carriera e il rapporto tra sport ed emozioni. “La gara più bella che ho commentato è stata Dovizioso-Marquez in Giappone. Dovizioso ha reagito, è andato a prenderlo, hanno fatto gli ultimi cinque, sei giri meravigliosi. A un certo punto siamo caduti in due in telecronaca. C’è un vuoto di commento negli ultimi secondi. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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