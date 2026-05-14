Un ex pilota di MotoGP ha dichiarato che il campione attuale ha poche possibilità di conquistare il titolo nel 2026. La sua valutazione si basa sui dati delle ultime stagioni e sulla competitività delle moto in circolazione. La discussione riguarda le probabilità di successo del pilota in vista del prossimo campionato. La sua analisi si concentra sulle sfide e sui concorrenti principali che potrebbero ostacolare la vittoria del titolo. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista recente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Andrea Dovizioso ha recentemente espresso le sue opinioni sulle chances di Marc Marquez di difendere il titolo di campione della MotoGP, dopo che il pilota della Ducati ha subito un altro infortunio. Questo colpo al morale si aggiunge a un inizio di stagione già difficile per Marquez. Il 2026 ha portato nuove sfide per Marquez, che attualmente si trova a 71 punti di distanza dal leader del campionato, Marco Bezzecchi. Con l’assenza prevista al Gran Premio di Catalogna, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dovizioso: Marquez ha poche possibilità di vincere il titolo MotoGP nel 2026.

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