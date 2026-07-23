Ghiacciaio Fellarìa l’inesorabile agonia testimoniata dal time-lapse | in 7 anni sparito un edificio di 13 piani

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In sette anni, un edificio di circa 13 piani è scomparso dal ghiacciaio Fellarìa nel massiccio alpino del Bernina, secondo un video in time-lapse che mostra il progressivo scioglimento del ghiacciaio. Le immagini documentano la riduzione del ghiaccio nel corso di questo periodo, evidenziando il rapido cambiamento del paesaggio. La perdita di massa glaciale è visibile nel passaggio da aree coperte di ghiaccio a zone prive di ghiaccio.

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Milano, 23 luglio 2026 – La lenta agonia di un ghiacciaio in un time-lapse che testimonia l’impatto devastante dei cambiamenti climatici. Siamo sul ghiacciaio Fellarìa, nel massiccio alpino del Bernina.  Lì, tra Italia e Svizzera, il Servizio Glaciolocigo Lombardo ha monitorato l’inesorabile ritirata del fragile gigante. https:www.ilgiorno.itvideola-lenta-morte-del-fellaria-il-video-b94agp5w Il progetto. Il progetto è partito nel 2019 con due telecamere Tikee posizionate sul ghiacciaio. In sette anni abbiamo raccolto 165.000 fotografie, sono condensate in questo video. Le fotocamere sono state installate a giugno e recuperate in autunno, non per nascondere la neve invernale, ma perché gli inverni d’alta quota sono duri e l’attrezzatura deve essere preservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Ghiacciaio Fellarìa, l’inesorabile agonia testimoniata dal time-lapse: in 7 anni sparito un edificio di 13 piani
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