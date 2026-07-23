Milano, 23 luglio 2026 – La lenta agonia di un ghiacciaio in un time-lapse che testimonia l’impatto devastante dei cambiamenti climatici. Siamo sul ghiacciaio Fellarìa, nel massiccio alpino del Bernina. Lì, tra Italia e Svizzera, il Servizio Glaciolocigo Lombardo ha monitorato l’inesorabile ritirata del fragile gigante. https:www.ilgiorno.itvideola-lenta-morte-del-fellaria-il-video-b94agp5w Il progetto. Il progetto è partito nel 2019 con due telecamere Tikee posizionate sul ghiacciaio. In sette anni abbiamo raccolto 165.000 fotografie, sono condensate in questo video. Le fotocamere sono state installate a giugno e recuperate in autunno, non per nascondere la neve invernale, ma perché gli inverni d’alta quota sono duri e l’attrezzatura deve essere preservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ghiacciaio Fellarìa, l’inesorabile agonia testimoniata dal time-lapse: in 7 anni sparito un edificio di 13 piani

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