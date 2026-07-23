Ghiacciaio Fellarìa l’inesorabile agonia testimoniata dal time-lapse | in 7 anni sparito un edificio di 13 piani
In sette anni, un edificio di circa 13 piani è scomparso dal ghiacciaio Fellarìa nel massiccio alpino del Bernina, secondo un video in time-lapse che mostra il progressivo scioglimento del ghiacciaio. Le immagini documentano la riduzione del ghiaccio nel corso di questo periodo, evidenziando il rapido cambiamento del paesaggio. La perdita di massa glaciale è visibile nel passaggio da aree coperte di ghiaccio a zone prive di ghiaccio.
Milano, 23 luglio 2026 – La lenta agonia di un ghiacciaio in un time-lapse che testimonia l’impatto devastante dei cambiamenti climatici. Siamo sul ghiacciaio Fellarìa, nel massiccio alpino del Bernina. Lì, tra Italia e Svizzera, il Servizio Glaciolocigo Lombardo ha monitorato l’inesorabile ritirata del fragile gigante. https:www.ilgiorno.itvideola-lenta-morte-del-fellaria-il-video-b94agp5w Il progetto. Il progetto è partito nel 2019 con due telecamere Tikee posizionate sul ghiacciaio. In sette anni abbiamo raccolto 165.000 fotografie, sono condensate in questo video. Le fotocamere sono state installate a giugno e recuperate in autunno, non per nascondere la neve invernale, ma perché gli inverni d’alta quota sono duri e l’attrezzatura deve essere preservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Hajj, time-lapse dei migliaia di pellegrini musulmani a Mina e alla MeccaRiprese in time-lapse mostrano migliaia di pellegrini musulmani a Mina, in Arabia Saudita, mentre si muovono verso il sito della lapidazione del...
Caldo, l'agonia del ghiacciaio della Marmolada: «In due settimane si è ritirato di 200 metri. C'è più ghiaia che neve»Il ghiacciaio della Marmolada si sta sciogliendo rapidamente, con un ritiro di circa 200 metri in due settimane e più ghiaia che neve visibile.