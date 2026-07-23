George Clooney e sua moglie Amal sono stati visti sull’isola di Capri, dove si dice abbiano intenzione di acquistare Villa Bragaglia, valutata circa 10 milioni di euro. La proprietà, nota anche per aver ospitato l’attore comico Totò, si trova in una zona panoramica dell’isola. Le trattative per l’acquisto sarebbero in corso, secondo le voci di mercato.

Il celebre attore hollywoodiano George Clooney e la moglie Amal sarebbero pronti a un nuovo importante investimento immobiliare nel nostro Paese. La coppia è stata infatti avvistata sull’isola di Capri, accendendo le indiscrezioni di mercato circa l’avvio delle trattative per l’acquisto di Villa Bragaglia. La prestigiosa residenza d’epoca da10 milioni di euro è celebre per essere stata in passato la dimora estiva preferita di Totò. La storia di Villa Bragaglia e il legame con Totò Quali sono i servizi esclusivi della residenza L'interesse di George Clooney per l'Italia La storia di Villa Bragaglia e il legame con Totò La prestigiosa tenuta sorge nella parte alta e più esclusiva del territorio caprese, lungo il percorso di via Tiberio che conduce alle rovine dell’antica Villa Jovis. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - George Clooney a Capri per comprare Villa Bragaglia, il costo è di 10 milioni di euro: ci visse anche Totò

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