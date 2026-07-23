genova abbandonato dal veterinario denutrito e ammalato cucciolo di pastore belga salvato dalla polizia locale

Un cucciolo di pastore belga di sei mesi, abbandonato e in evidente stato di malnutrizione, è stato soccorso nel centro cittadino. È stato trovato malato e denutrito, senza un proprietario vicino. La Polizia Locale e la Croce Gialla genovese sono intervenute per portarlo in salvo. Il cane è stato portato in una clinica veterinaria per le cure necessarie.

Un pastore belga malinois di appena sei mesi, trovato in evidente stato di malnutrizione e abbandonato nel centro cittadino, è stato salvato grazie all’intervento della Polizia Locale e della Croce Gialla genovese. Il cane è stato sottoposto a sequestro e affidato all’Unità Cinofila della Polizia Locale, mentre le indagini, in collaborazione con i servizi veterinari di Asl 3, hanno consentito di individuare il presunto responsabile dell’abbandono. I fatti risalgono al 12 luglio scorso, quando il cane è stato accompagnato in una struttura veterinaria dopo una richiesta di soccorso. Dopo essere stato affidato temporaneamente a una persona presente sul posto, l’uomo che lo aveva accompagnato si è allontanato senza tornare, facendo scattare la segnalazione ai servizi competenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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