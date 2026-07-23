Genitori attenzione | 30 minuti in più di tablet al giorno raddoppiano il rischio di ritardo del linguaggio Ronzulli | Proteggiamoli dal digitale è battaglia di tutti
Un aumento di 30 minuti al giorno di utilizzo del tablet può raddoppiare il rischio di ritardo nel linguaggio nei bambini. La senatrice di Forza Italia ha sottolineato l'importanza di proteggere i più piccoli dal digitale, definendo la questione una battaglia di tutti. La notizia arriva mentre il dibattito politico si concentra sulla tutela dell’infanzia, con un invito a mettere da parte le divisioni per concentrarsi sulla salute dei bambini.
Il colore politico si spenga quando si parla di tutela dell’infanzia. È con questo spirito che la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, ha scelto oggi di salire in Senato al fianco della collega di Partito Democratico Simona Malpezzi, per sostenere la proposta di legge che vuole blindare i primissimi anni di vita dei bambini dall’assalto dei dispositivi digitali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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