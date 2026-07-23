Un gruppo di senatori del Movimento 5 Stelle ha occupato il Senato, provocando urla, spintoni e alcuni feriti. L'azione ha causato l'interruzione dell'attività parlamentare. La protesta è avvenuta in risposta a un rifiuto da parte di un'istituzione, secondo quanto riferito. La situazione ha portato a tensioni tra i presenti e a un intervento delle forze di sicurezza per ristabilire l'ordine. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell'incidente o sul numero esatto di feriti.

Ennesimo show a 5 Stelle. Ancora una volta i pentastellati bloccano l'attività parlamentare. A scatenare l'ira del Movimento, stavolta, è il no della Giunta della Camera all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, già condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione nell'ambito dell'inchiesta «Affari di famiglia». Gli inquirenti avevano chiesto di poter consultare le conversazioni tra il presunto prestanome del clan Senese e l'esponente del governo, ritenute rilevanti ai fini delle indagini. Richiesta che, però, viene rispedita al mittente, scatenando un parapiglia tra le opposizioni, che non accettano la decisione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Gazzarra dei 5 Stelle: occupano il Senato tra urla, spintoni e feriti

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