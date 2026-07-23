Garlasco Palmegiani sullo scontrino del parcheggio di Vigevano | Non possiamo sapere se l' abbia preso Sempio o la madre
Un consulente ha dichiarato che, dal punto di vista tecnico, non è possibile stabilire con certezza se lo scontrino del parcheggio di Vigevano sia stato preso da Sempio o dalla madre. La questione legata all’uso dello scontrino nel caso Garlasco resta irrisolta, poiché non ci sono elementi che consentano di attribuire in modo definitivo il ticket a uno dei due. La vicenda si concentra ancora sulla mancanza di prove concrete riguardo all’origine dello scontrino.
Per il consulente, sul piano tecnico non esistono elementi che permettano di attribuire il ticket con certezza né a Sempio né alla madre, Daniela Ferrari Lo scontrino del parcheggio di Vigevano torna a al centro del caso Garlasco. Quel ticket, che per i legali di Andrea Sempio rappresenta un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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GLI ORRORI del CASO GARLASCO: IL SEGRETO di ANDREA SEMPIO sullo SCONTRINO e la FINE di CHIARA POGGI
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Emanuele Canta: Questo viene scritto nero su bianco nell’informativa: lo scontrino fu fatto da Ferrari Daniela e poi tenuto e proposto come alibi. #morningnews #garlasco x.com