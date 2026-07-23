Garlasco Palmegiani sullo scontrino del parcheggio di Vigevano | Non possiamo sapere se l' abbia preso Sempio o la madre

Notizia in breve

Un consulente ha dichiarato che, dal punto di vista tecnico, non è possibile stabilire con certezza se lo scontrino del parcheggio di Vigevano sia stato preso da Sempio o dalla madre. La questione legata all’uso dello scontrino nel caso Garlasco resta irrisolta, poiché non ci sono elementi che consentano di attribuire in modo definitivo il ticket a uno dei due. La vicenda si concentra ancora sulla mancanza di prove concrete riguardo all’origine dello scontrino.