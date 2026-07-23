Gabriel Soares | Da 70 a 82 chilogrammi | una nuova sfida nella mia carriera

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un atleta ha annunciato di aver aumentato il suo peso da 70 a 82 chilogrammi. Ricordato per aver conquistato una medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024 nel canottaggio, con Stefano Oppo, nel doppio pesi leggeri. La medaglia è arrivata in un arrivo al fotofinish.

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Gli amanti dello sport lo ricordano soprattutto per la medaglia d’argento ai Giochi a Cinque Cerchi di Parigi, nel 2024. Il suo doppio pesi leggeri insieme a Stefano Oppo, ha regalato al canottaggio azzurro un momento magico, con un fotofinish indimenticabile. Ma prima delle medaglie olimpiche, dei podi internazionali e della maglia del Gruppo Sportivo della Marina Militare, c'era un ragazzo che sognava il proprio futuro dall'altra parte dell'oceano. Oggi Gabriel Soares è un campione affermato sempre a caccia di nuove sfide, ma la sua storia ha origini più lontane, come racconta ricordando la sua adolescenza in Brasile: “Sono sempre stato una persona iperattiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gabriel soares da 70 a 82 chilogrammi una nuova sfida nella mia carriera
© Gazzetta.it - Gabriel Soares: "Da 70 a 82 chilogrammi: una nuova sfida nella mia carriera"
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