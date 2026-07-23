Un atleta ha annunciato di aver aumentato il suo peso da 70 a 82 chilogrammi. Ricordato per aver conquistato una medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024 nel canottaggio, con Stefano Oppo, nel doppio pesi leggeri. La medaglia è arrivata in un arrivo al fotofinish.

Gli amanti dello sport lo ricordano soprattutto per la medaglia d’argento ai Giochi a Cinque Cerchi di Parigi, nel 2024. Il suo doppio pesi leggeri insieme a Stefano Oppo, ha regalato al canottaggio azzurro un momento magico, con un fotofinish indimenticabile. Ma prima delle medaglie olimpiche, dei podi internazionali e della maglia del Gruppo Sportivo della Marina Militare, c'era un ragazzo che sognava il proprio futuro dall'altra parte dell'oceano. Oggi Gabriel Soares è un campione affermato sempre a caccia di nuove sfide, ma la sua storia ha origini più lontane, come racconta ricordando la sua adolescenza in Brasile: “Sono sempre stato una persona iperattiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gabriel Soares: "Da 70 a 82 chilogrammi: una nuova sfida nella mia carriera"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sal Da Vinci, Per sempre sì è il titolo del nuovo disco: nuova fase nella sua carriera

Kane: Sono nella migliore forma della mia carrieraHarry Kane ha dichiarato di essere “nella migliore forma della mia carriera” dopo aver segnato il gol decisivo nella partita di riscaldamento della...