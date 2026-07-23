Furto nella villa di Wanda Nara | figli e nonna sotto choc

Durante la notte, cinque figli e la nonna di Wanda Nara sono rimasti coinvolti in un furto nella loro villa in campagna, vicino a Galliate. L’incursione, pianificata nei dettagli, ha spaventato i presenti ma nessuno è rimasto ferito. La villa si trova nel Novarese, a breve distanza dal confine con la provincia di Milano. La zona è stata raggiunta da forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.

. Un’incursione notturna spaventa la nonna e i cinque figli di Wanda Nara, rimasti fortunatamente illesi durante il colpo. Un colpo orchestrato nei dettagli ha sconvolto la tranquillità della campagna di Galliate, nel Novarese, a pochi chilometri dal confine con il territorio milanese. Un’intrusione criminale ha colpito l’abitazione dell’imprenditrice e showgirl argentina Wanda Nara mentre la proprietaria si trovava a New York per impegni lavorativi. Al momento dell’effrazione, nella villa erano presenti soltanto la nonna materna Nora Colosimo ed i suoi cinque nipoti: Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Accortasi della presenza degli estranei e compreso l’imminente pericolo, Nora Colosimo ha reagito con prontezza, mettendo in sicurezza i ragazzi e lanciando immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Furto nella villa di Wanda Nara indagini in corso

Notizie e thread social correlati

Furto nella villa di Wanda Nara a Galliate: figli presenti durante il colpoDurante il furto nella villa di Galliate, la proprietaria era negli Stati Uniti e i figli erano presenti insieme alla nonna materna.

Temi più discussi: Furto nella villa di Wanda Nara: è caccia a tre ladri incappucciati. L’ipotesi di un basista; I ladri svaligiano la villa di Wanda Nara con i figli dentro: spunta l'ombra della talpa; Ladri nella villa di Wanda Nara a Galliate mentre lei era a New York: i cinque figli erano in casa con la nonna. La showgirl: Sono andati dritti in camera mia; Furto in casa di Wanda Nara a Galliate, momenti di paura per i figli.

Furto nella villa di Wanda Nara: è caccia a tre ladri incappucciati. L’ipotesi di un basista x.com

Momenti di paura per Wanda Nara: ladri si intrufolano in casa sua mentre ci sono solo i suoi figliUltime notizie e sport dalla Svizzera e dall'estero, politica, meteo, persone e livestream - Login Webmail per Bluewin E-Mail ... bluewin.ch

Furto nella villa di Wanda Nara a Galliate, i cinque figli erano in casaFurto nella villa di Wanda Nara a Galliate mentre la showgirl era a New York. I ladri hanno raggiunto la camera da letto. Tornata subito in Italia, sospetta organizzazione del colpo. emmepress.com