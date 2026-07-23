Un furto in una casa ha portato al recupero di un iPhone rubato, grazie alla geolocalizzazione del dispositivo. La polizia, seguendo le indicazioni fornite dalla tecnologia, ha individuato e rinvenuto la refurtiva in breve tempo. L’intervento rapido ha permesso di recuperare anche altri oggetti presenti durante il furto. Nessuna persona è stata arrestata o identificata al momento.

Bergamo. La tecnologia ha indicato la strada, la Polizia ha fatto il resto. Grazie alla localizzazione dell’iPhone rubato, tutta la refurtiva di un furto in abitazione è stata recuperata in pochi minuti. È accaduto in via San Lazzaro, dove i proprietari di casa hanno fermato una Volante della Polizia per segnalare il furto appena subito. Tra gli oggetti sottratti anche uno zaino, un borsello, un portafoglio, documenti e carte di credito. Proprio grazie all’app “Trova il mio iPhone”, il proprietario è riuscito a indicare agli agenti che il dispositivo rubato si trovava in via Angelo Maj. Nei dintorni della stazione. I poliziotti si sono diretti immediatamente sul posto individuando una donna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su iPhone.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LADRI rubano la BICI di mia mamma, io mi VENDICO..

Notizie e thread social correlati

Terribile furto a casa di Bocelli, la refurtiva ha un valore altissimo: la cifra vi lascerà del tutto senza paroleUn furto si è verificato in una villa della Versilia appartenente a un noto cantante.

Ruba in casa e scappa, ma il proprietario lo segue. Al telefono con la polizia: arrestato 26enne a BergamoUn giovane di 26 anni, di origine marocchina e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato a Bergamo dopo aver tentato di scappare a piedi dalla...

Temi più discussi: Furto in casa: ruba un iPhone, ma la geolocalizzazione guida la polizia fino alla refurtiva; Ruba in un appartamento e tenta il colpo anche nella casa vicina: giovane ladro scoperto e arrestato; Il ladro accaldato e goloso ruba anche il gelato dal congelatore: singolare furto; Finta cliente ordina un panino, ma ruba barattolo delle mance e si dilegua. Il titolare: Erano per mio figlio.

Furto in casa: ruba un iPhone, ma la geolocalizzazione guida la polizia fino alla refurtivaBergamo. La tecnologia ha indicato la strada, la Polizia ha fatto il resto. Grazie alla localizzazione dell’iPhone rubato, tutta la refurtiva di un furto in abitazione è stata recuperata in pochi minu ... bergamonews.it

Lecce, furto in casa della sindaca: rubati argenteria e oroStando a quanto si apprende, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti. Prima di entrare in casa, sarebbero stati manomessi gli hard disk delle telecamere. Il bottino, ancora da quantificare, ... tg24.sky.it