Un giovane di 26 anni, di origine marocchina e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato a Bergamo dopo aver tentato di scappare a piedi dalla scena di un furto in un’abitazione. I residenti avevano scoperto l’uomo nel giardino privato e hanno chiamato le forze dell’ordine. Durante il tentativo di fuga, il proprietario dell’abitazione lo ha seguito e ha tenuto il telefono in mano mentre parlava con la polizia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del sospettato.

L’INSEGUIMENTO. Scoperto dai residenti nel giardino privato, un 26enne marocchino irregolare ha tentato la fuga a piedi dopo un furto nella casa. Grazie alla segnalazione al 112 e agli aggiornamenti forniti da un familiare, le volanti lo hanno rintracciato e arrestato con la refurtiva. La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino irregolare, di 26 anni, ritenuto responsabile di un furto in abitazione avvenuto nella serata di domenica 17 maggio in via Moroni. L’episodio si è verificato all’interno di una corte privata composta da tre unità abitative riconducibili a un’unica famiglia. A far scattare l’intervento è stata la segnalazione tempestiva dei proprietari, che si sono accorti della presenza dell’uomo nel giardino privato e hanno subito contattato il Numero unico di emergenza «112». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ruba in casa e scappa, ma il proprietario lo segue. Al telefono con la polizia: arrestato 26enne a Bergamo

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