Furto al chiosco Arbostella | secondo raid in pochi giorni

Notizia in breve

All’alba, un gruppo di sconosciuti ha preso di mira il chiosco Arbostella, di fronte alla stazione della Metro. I malviventi hanno forzato la struttura e portato via la cassa, contenente circa 100 euro. Questo è il secondo furto in pochi giorni nello stesso luogo. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia sta indagando per identificare gli autori.