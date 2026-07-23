Furto al chiosco Arbostella | secondo raid in pochi giorni
All’alba, un gruppo di sconosciuti ha preso di mira il chiosco Arbostella, di fronte alla stazione della Metro. I malviventi hanno forzato la struttura e portato via la cassa, contenente circa 100 euro. Questo è il secondo furto in pochi giorni nello stesso luogo. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia sta indagando per identificare gli autori.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo colpo all’alba ha preso di mira il chiosco Arbostella, situato di fronte alla stazione della Metro Arbostella. Ignoti, approfittando delle prime ore del mattino, hanno forzato la struttura riuscendo a portare via la cassa, all’interno della quale c’erano circa 100 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le verifiche per ricostruire la dinamica. Per il titolare si tratta del secondo furto in pochi giorni: una sequenza che pesa non solo sul piano economico, ma anche su quello emotivo. La sensazione di essere diventato un bersaglio ripetuto, unita ai danni subiti, alimenta la preoccupazione di chi ogni giorno apre la propria attività in un quartiere che dovrebbe garantire tranquillità e presidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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