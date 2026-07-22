Un furto nella notte ha colpito il "Caseificio Sociale" di Casapesenna, realtà nata all'interno di un bene confiscato al clan Zagaria e diventata in pochi mesi uno dei simboli del riscatto, della legalità e dell'inclusione sociale in Terra di Lavoro. Ignoti si sono introdotti nella struttura, sottraendo la cassa e provocando danni ai locali. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza sono già state consegnate alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Attraverso una nota, il Caseificio Sociale ha ribadito la volontà di non arretrare davanti all'intimidazione: «Ci hanno colpiti, ma non ci fermeranno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furto al “Caseificio Sociale” di Casapesenna, colpito il simbolo del riscatto a pochi giorni dall’apertura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Marocco esclude due stelle dalla Coppa del Mondo pochi giorni prima dell’apertura del BrasileDue giocatori marocchini sono stati esclusi dalla rosa della nazionale poche settimane prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Brasile.

Colpito alla testa da un’altalena al luna park, Sakil Hosseini muore a 26 anni. Tra pochi giorni sarebbe diventato papàUn giovane di 26 anni è morto cinque giorni dopo essere stato colpito alla testa da un’altalena durante il lavoro in un luna park.

Casapesenna, furto nel Caseificio Sociale nato da un bene confiscato alla camorraEra stato inaugurato solo 10 giorni fa. Divelta la serranda, forzate le porte automatiche, portata via la cassa automatica ... msn.com

Casapesenna, rinascono due beni confiscati alla camorra: inaugurati caseificio sociale e centro per animaliCasapesenna (Caserta) - Due beni confiscati alla camorra tornano a vivere e diventano simboli concreti di riscatto. Da oggi ospitano un Centro per il ... pupia.tv