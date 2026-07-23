Un incidente sulla strada provinciale 42 dei Laghi ha coinvolto un'auto fuori strada, ferendo un uomo di 36 anni e il suo bambino. I due sono rimasti feriti e soccorsi sul posto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni attuali delle persone coinvolte. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Momenti di paura ieri sera sulla strada provinciale 42 dei Laghi dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un uomo di 36 anni e il suo bambino. L’allarme al 118 è scattato alle 20.10 e il personale del ’118’ ha trasportao padre e figlio al ’Misericordia’ dove le loro condizioni, per fortuna, non sono state considerate preoccupanti. L’intervento ha richiesto anche la presenza dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto. I carabinieri hanno invece effettuato i rilievi. Un altro incidente si è verificato nella serata di ieri sulla strada provinciale, in località Casone, nel comune di Follonica, e anche in questo caso è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuori strada con l’auto, feriti babbo e figlio

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