Francia inizia l’era di Zinédine Zidane

La federazione calcistica francese ha annunciato che Zinédine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale. Zidane, ex calciatore e figura simbolo del calcio francese, assume il ruolo per la prima volta in carriera come allenatore di una nazionale. La scelta segue un processo di selezione durato diverse settimane. L'ex calciatore sostituisce l'allenatore precedente e inizierà a guidare la squadra nelle prossime competizioni ufficiali.

I Bleus hanno fatto la loro scelta: Zinédine Zidane è un simbolo del calcio francese e, d’ora in poi, guiderà la Francia nella sua prima esperienza da Commissario Tecnico di una nazionale. Dopo tre Champions League conquistate con il Real Madrid e un Mondiale vinto nel 1998, Zizou torna a mettersi in gioco, puntando sulla sua esperienza per dialogare con le nuove generazioni, gestire grandi campioni e creare la sua idea di calcio. Un nuovo inizio. Didier Deschamps, tempo fa, aveva espresso la volontà di lasciare la panchina della nazionale dopo il Mondiale 2026 e Zidane è stato il primo nome che la società ha scelto per il futuro della Francia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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France ANNOUNCES Zinedine Zidane As NEW Head Coach, New Era Begins

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