In Francia, sono stati approvati due pesticidi, acetamiprid e flupyradifurone, suscitando reazioni forti. Gli apicoltori hanno definito questa decisione “catastrofica”, portando a una bufera politica. La ministra dell’Agricoltura si è dimessa in seguito alle proteste e alle polemiche generate dalla scelta. La decisione ha scatenato un acceso dibattito pubblico e ha portato a dimissioni ufficiali nella squadra di governo.

Quando in politica si usa l’aggettivo “catastrofico”, di solito è per un dibattito acceso. Questa volta, però, la parola arriva direttamente dagli apicoltori francesi e riguarda due sostanze: acetamiprid e flupyradifurone. Questi ultimi sono due pesticidi così controversi da aver provocato un terremoto politico in Francia, spingendo la ministra della Transizione Ecologica, Monique Barbut, a rassegnare le dimissioni. Qual è il rischio legato a questi pesticidi qualora venissero approvati in Francia?. Un gesto clamoroso, congelato sul nascere dal presidente Emmanuel Macron che le ha respinto la lettera d’addio richiamandola all’ordine in nome delle “emergenze climatiche”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francia, approvati due pesticidi controversi: bufera politica e dimissioni della ministra Barbut

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La Francia dice si al ritorno dei pesticidi vietati fra cui il killer delle api

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