Circa 12.000 persone sono state evacuate in Francia, nel dipartimento della Gironda, a causa di un incendio scoppiato mercoledì vicino al bacino di Arcachon. L’incendio ha già distrutto circa 2.000 ettari di territorio. Le fiamme sono ancora attive e le autorità stanno monitorando la situazione. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle cause dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

(LaPresse) – Sono circa 12mila le persone evacuate in Francia nel dipartimento della Gironda per un incendio divampato mercoledì vicino al bacino di Arcachon, che ha già devastato circa 2mila ettari. Lo riporta Bfmtv. La prefettura ha fatto sapere che le evacuazioni sono state decise a titolo preventivo e riguardano 6 campeggi e un complesso residenziale situati a nord di Cap Ferret, zona molto frequentata dai turisti durante l’estate. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia: 12mila evacuati per incendio in zona Arcachon, 2mila ettari devastati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francia combate un gran incendio cerca de París

Notizie e thread social correlati

Maxi incendio fuori controllo in Costa Brava in Catalogna, devastati 750 ettari e 12 mila persone bloccate in casaUn incendio di vaste proporzioni sulla Costa Brava ha bruciato circa 750 ettari di vegetazione.

Maxi incendio vicino a Madrid: 1.200 evacuati, 26 mila ettari in fumoUn incendio boschivo scoppiato il 16 luglio a circa 100 chilometri a nord di Madrid ha portato all’evacuazione di almeno 1.

Temi più discussi: Francia, almeno 12 mila evacuati per roghi in Gironda; Francia, maxi incendio fuori controllo in Gironda: 2.000 ettari in fumo e 12 mila evacuati; Francia, almeno 12 mila evacuati per roghi in Gironda; Francia, incendio fuori controllo nel bacino di Arcachon: quasi 12mila evacuati.

Francia, almeno 12 mila evacuati per roghi in GirondaIl violento incendio che divampa vicino al bacino di Arcachon, in Gironda, ha ormai divorato circa duemila ettari e ha portato, nelle prime ore di giovedì, all'evacuazione di circa 7 mila persone aggi ... swissinfo.ch

Rogo Francia, 12mila evacuati nel dipartimento della GirondaUn vasto incendio boschivo sta colpendo il dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme hanno già distrutto duemila ettari di vegetazione - Sky TG24 ... video.sky.it