Stando alla proiezione dei dati Gse nel Bresciano a inizio luglio sono installati quasi 70 mila impianti fotovoltaici, uno ogni sette edifici residenziali (517mila censiti dall’Istat). La provincia, con 1,1 Gigawatt installati è la locomotiva del solare in Italia anche se Roma resta prima per numero assoluto di impianti. Nel 2025 però la crescita ha frenato: i nuovi impianti sono calati del 30% rispetto all’anno precedente, con poco più di 4.400 nuove installazioni per 160 Mw di potenza. In città gli impianti sono meno numerosi rispetto al resto della provincia: nel centro storico, per vincoli della Soprintendenza, è quasi impossibile installarli (se non con pannelli color coppo molto più costosi, che infatti sono praticamente inesistenti). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Brescia.corriere.it - Fotovoltaico, Brescia provincia da record. I 70 mila impianti garantiscono il 10 per cento di tutti i consumi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trasferirsi a Zone: la verità sui costi e la qualità della vita

Notizie e thread social correlati

Ultimo da record, 250 mila persone per la sua “favola” a Tor Vergata: tutti i numeriIl 4 luglio 2026 si è svolto a Tor Vergata un concerto di Ultimo, che ha attirato circa 250.

Temi più discussi: Brescia, la metropolitana diventa sempre più green: completato il maxi impianto fotovoltaico al Deposito Metro di Sant’Eufemia; Impianto fotovoltaico al Deposito Metro; 30 mila euro dalla Loggia per una Comunità Energetica Rinnovabile anche in città; La bresciana Mael: 70 milioni per i pannelli in aree dismesse d’Italia.

Fotovoltaico, Brescia provincia da record. I 70 mila impianti garantiscono il 10 per cento di tutti i consumiStando alla proiezione dei dati Gse nel Bresciano a inizio luglio sono installati quasi 70 mila impianti fotovoltaici, uno ogni sette edifici residenziali (517mila censiti dall’Istat). La provincia, c ... brescia.corriere.it

Brescia: l’energia fotovoltaica illumina la metropolitanaIn queste ore, il tema del fotovoltaico è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Un esempio concreto arriva dalla metropolitana di Brescia, dove è ... abruzzonews24.com