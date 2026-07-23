Fotovoltaico Brescia provincia da record I 70 mila impianti garantiscono il 10 per cento di tutti i consumi
A inizio luglio, nella provincia di Brescia sono stati installati circa 70.000 impianti fotovoltaici, secondo i dati Gse. Questa cifra rappresenta circa uno ogni sette edifici residenziali, su un totale di 517.000 censiti dall’Istat. Gli impianti producono circa il 10% dei consumi energetici totali della zona. La diffusione del fotovoltaico nella provincia è tra le più alte a livello nazionale.
Stando alla proiezione dei dati Gse nel Bresciano a inizio luglio sono installati quasi 70 mila impianti fotovoltaici, uno ogni sette edifici residenziali (517mila censiti dall’Istat). La provincia, con 1,1 Gigawatt installati è la locomotiva del solare in Italia anche se Roma resta prima per numero assoluto di impianti. Nel 2025 però la crescita ha frenato: i nuovi impianti sono calati del 30% rispetto all’anno precedente, con poco più di 4.400 nuove installazioni per 160 Mw di potenza. In città gli impianti sono meno numerosi rispetto al resto della provincia: nel centro storico, per vincoli della Soprintendenza, è quasi impossibile installarli (se non con pannelli color coppo molto più costosi, che infatti sono praticamente inesistenti). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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