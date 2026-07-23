La Fortitudo ha iniziato il precampionato con grande intensità, affrontando rapidamente diversi incontri. Il tecnico ha dichiarato l’intenzione di alzare subito il livello della squadra. La squadra disputerà in totale otto partite, quattro contro formazioni di serie A e altrettante contro rivali di A2, per verificare immediatamente la condizione dei giocatori.

La Fortitudo parte subito di corsa. Il precampionato della Flats Service sarà condito da tanti impegni, ben 8, 4 con formazioni di serie A, altrettanto con rivali di A2, per testare subito la condizione della squadra. "Abbiamo costruito un precampionato per verificare da subito la squadra con avversari probanti e a cadenza regolare – sottolinea coach Demis Cavina – Vogliamo alzare fino da subito il livello della competizione per farci trovare pronti al primo appuntamento ufficiale, che è la Supercoppa. Un fattore importante sarà la gestione dei carichi e del gruppo considerando parallelamente la crescita dei giovani e la ricerca della performance di squadra: giocare spesso ci aiuterà in questo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, è una partenza a tutta velocità. Cavina: "Vogliamo alzare subito il livello"

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