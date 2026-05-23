Oggi, sabato 23 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 3 in streaming. Nella scena, Metin comunica a Halit che il colpo di Stato nel paese in cui aveva investito è stato soffocato. Metin afferma di aver riacquisito liquidità e potere, ma Halit gli chiede di non rivelarlo a nessuno. La puntata è disponibile sul sito di Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 23 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Metin informa Halit che il colpo di Stato nel Paese in cui aveva investito è stato represso e che ha di nuovo acquisito grande liquidità e potere, ma Halit gli chiede di mantenere il segreto. Decide, invece, di accettare il lavoro offertogli da Sahika, con lo scopo di controllarli dall’interno e mettere in atto la sua vendetta. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 136 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 23 maggio in streaming | Video Mediaset

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia

Notizie e thread social correlati

Forbidden fruit 3, replica puntata 23 aprile in streaming | Video MediasetOggi, giovedì 23 aprile, è andata in onda la replica in streaming di una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3.

Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 20 maggio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 17 maggio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 20 maggio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 15 maggio in streaming | Video Mediaset.

Forbidden fruit 3, replica puntata 22 maggio in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 22 maggio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it

Forbidden fruit 3, replica puntata 30 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 30 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it