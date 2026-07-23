Fondo strutturale per la prevenzione e ristori per i commercianti colpiti dalle spaccate | la proposta di Fratelli d’Italia

Il Consiglio Comunale ha ricevuto un ordine del giorno urgente proposto da Fratelli d’Italia, con primo firmatario un consigliere. La proposta riguarda un fondo strutturale per la prevenzione e i ristori destinati ai commercianti colpiti dalle spaccate. La richiesta mira a istituire un sostegno economico per le attività danneggiate da atti vandalici. La proposta è stata depositata in vista di eventuali azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale.

Bergamo. Fratelli d’Italia ha depositato in Consiglio Comunale un ordine del giorno urgente, a prima firma del Consigliere Arrigo Tremaglia e sottoscritto da tutti i gruppi del centrodestra, sulla sicurezza delle attività commerciali e sul contrasto al fenomeno delle spaccate, che nel solo mese di luglio ha colpito cinque esercizi in pochi giorni tra centro e quartieri. “I numeri parlano da soli, dichiara Arrigo Tremaglia, “il bando comunale 2026 per i contributi alla sicurezza dei negozi, con una dotazione di 60.000 euro, si è esaurito lasciando fuori 12 domande ammissibili su 34. Il principio di sostengo alla prevenzione è assolutamente condivisibile, bene quindi l’impegno annunciato dall’Amministrazione a coprirle con l’avanzo, ma è la prova che la misura è sottodimensionata rispetto al fabbisogno reale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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