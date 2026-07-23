Il Milan sta valutando la possibilità di cedere un centrocampista, con alcuni club interessati. La richiesta economica del club di appartenenza del giocatore coinvolto si aggira intorno a una cifra specifica. La società rossonera sta monitorando anche altri profili nel reparto mediano, oltre a concentrarsi sull'acquisto di un trequartista. La trattativa per la cessione del calciatore coinvolto non ha ancora raggiunto una conclusione ufficiale.

Il calciomercato del Milan non si concentra soltanto sulla caccia al trequartista, ma guarda con attenzione anche al reparto mediano. La dirigenza rossonera continua a monitorare da vicino la situazione di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese classe 1995 attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Il giocatore è un profilo particolarmente gradito al nuovo tecnico Rúben Amorim, che lo ritiene ideale per il suo modulo 3-4-2-1, dove potrebbe alternarsi con Luka Modri? al fianco di Adrien Rabiot. L'affondo decisivo per l'ex Tottenham, tuttavia, è strettamente legato alle uscite. Se il Diavolo non sfoltirà la rosa a centrocampo, sarà impossibile ipotizzare nuovi innesti in entrata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Fofana sulla lista dei partenti: ecco chi lo vuole e quanto chiede il Milan per la cessione

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