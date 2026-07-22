Bondo separato in casa | giocatore sul mercato chi lo vuole e quanto chiede il Milan

Notizia in breve

Un calciatore del Milan è attualmente separato dalla squadra e si trova sul mercato. La sua cessione potrebbe aprire spazi e opportunità per i trasferimenti in entrata. Il club rossonero sta valutando le offerte ricevute, senza aver ancora definito un accordo. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati dettagli sulle richieste economiche del Milan. La situazione influisce sulla pianificazione delle operazioni di mercato del club.