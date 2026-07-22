Bondo separato in casa | giocatore sul mercato chi lo vuole e quanto chiede il Milan
Un calciatore del Milan è attualmente separato dalla squadra e si trova sul mercato. La sua cessione potrebbe aprire spazi e opportunità per i trasferimenti in entrata. Il club rossonero sta valutando le offerte ricevute, senza aver ancora definito un accordo. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati dettagli sulle richieste economiche del Milan. La situazione influisce sulla pianificazione delle operazioni di mercato del club.
Il calciomercato del Milan vive una fase di pianificazione strategica in cui le operazioni in entrata sono strettamente subordinate a quelle in uscita. L'obiettivo principale per puntellare la mediana rimane Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese attualmente in forza all' Olympique Marsiglia. Il calciatore è valutato circa 15 milioni di euro e presenta parametri d'ingaggio assolutamente sostenibili per la dirigenza di via Aldo Rossi, grazie a uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, il suo innesto non potrà concretizzarsi senza prima aver sfoltito il reparto arretrato. La lista dei partenti a centrocampo: il caso Warren Bondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Milan, per Leao può essere l’ultima a San Siro: è sul mercato, ecco chi lo vuole
Milan, Amorim ribalta il centrocampo e Ricci può partire. Chi lo vuole e quanto costaRuben Amorim ha cambiato il modulo del Milan da un 3-5-2 a un 3-4-2-1, più fluido e dinamico.