In un'intervista, un ex centrocampista del Milan ha dichiarato che un ex presidente del club incoraggiava i giocatori a correre rischi anche fuori dal campo, influenzando le loro vite. Ha aggiunto che questa figura ha avuto un impatto significativo sulla loro esperienza durante gli anni in squadra. La conversazione si è concentrata anche sulla carriera successiva del calciatore, che ora è fondatore di un'azienda chimica ecologica. La dichiarazione è stata rilasciata alla Gazzetta.

In una lunga intervista alla Gazzetta - guarda qui il video integrale - Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan e fondatore di GFBiochemicals, azienda specializzata nella produzione di sostanze chimiche ecologiche, ha parlato anche di Silvio Berlusconi e dell'impatto che ha avuto sui giocatori negli anni passati al Milan. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Flamini: "Berlusconi ci spingeva a correre rischi anche fuori dal campo. Ci ha cambiato la vita"

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