firenze il simposio per gli 80 anni della repubblica alla fondazione spadolini

Notizia in breve

Il 21 luglio si è tenuto a Firenze un simposio presso la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in occasione degli 80 anni della Repubblica. L’evento ha visto la partecipazione di studiosi e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso temi legati alla storia e alla memoria del Paese. La giornata si è articolata in interventi e confronti su fatti e decisioni chiave avvenuti nel corso degli ultimi otto decenni.