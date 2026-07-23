Firenze il simposio per gli 80 anni della Repubblica alla Fondazione Spadolini
Il 21 luglio si è tenuto a Firenze un simposio presso la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in occasione degli 80 anni della Repubblica. L’evento ha visto la partecipazione di studiosi e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso temi legati alla storia e alla memoria del Paese. La giornata si è articolata in interventi e confronti su fatti e decisioni chiave avvenuti nel corso degli ultimi otto decenni.
Firenze, 23 luglio 2026 - Si è svolta presso la sala della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Firenze martedì 21 Luglio, organizzata da Ancri Firenze (Associazione Nazionale Insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana) in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia ETS, nell’ambito delle iniziative per l’anniversario degli 80 anni della Repubblica Italiana, un simposio sul tema “un anniversario di civico orgoglio”. Preceduto da una visita alla Casa Spadolini villa " Il tondo dei cipressi " dove si è potuto ammirare quanto il professor Giovanni Spadolini già Presidente del Consiglio dei Ministri e del Senato della Repubblica ha lasciato alla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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