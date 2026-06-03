alla camera il giardino per gli 80 anni della repubblica guarda il video

Alla Camera è stato allestito un giardino per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Le piante e i fiori, simbolo di identità e tradizione italiana, sono stati inseriti nell’allestimento, contribuendo con colori e profumi alla manifestazione. La cerimonia ha coinvolto l’installazione di elementi verdi come parte delle celebrazioni ufficiali. Non sono stati comunicati dettagli sulla durata o altri aspetti organizzativi dell’evento.

AGI - Anche i fiori e le piante, simbolo di identità ed eccellenza italiana, stanno contribuendo con colori e profumi alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Nel cortile d'onore di Montecitorio, alla presenza del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del titolare dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a fare bella mostra di sé c'è un "giardino destrutturato" - come lo hanno definito esperti vivaisti - con fiori e piante che riproducono un tricolore diffuso, sistemate nelle apposite aiuole piazzate ai lati della fontana centrale. E così, la ricorrenza del 2 Giugno, almeno a Montecitorio, non sarà archiviata... 🔗 Leggi su Agi.it

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Fiori di Libertà 2026 Inaugurazione Cervia Città Giardino (80° Anniversario Repubblica)

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