Fiorella Mannoia ha commentato l’ascesa di un generale, attribuendola a media e televisione, sostenendo che senza di loro sarebbe rimasto una figura marginale, simile a chi sostiene teorie del complotto come i terrapiattisti. La cantante ha partecipato a un evento a Firenze, dove ha parlato anche della sua carriera musicale e di temi politici.

La musica e l’incredibile carriera, ma anche tanta politica. Fiorella Mannoia non ha tradito le attese per l’intervista sul palco della Gaberiana, a Firenze. E Andrea Scanzi, direttore artistico del festival, a un certo punto le ha ricordato quella volta che ha commentato un contenuto sui social che riguardava Roberto Vannacci. “Però lo devi dire tu quello che hai scritto, perché io non ce la faccio” suggerisce Scanzi. “Io ho scritto sotto: suca” risponde Mannoia tra le risate del pubblico. “Non ho resistito” ammette. “Però posso dire una cosa? – continua – Questa lo dico verso la tua categoria, escluso te perché tu non l’hai mai invitato. Il generale Vannacci è stata una creatura della stampa e dei giornalisti, della carta stampata e della televisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorella Mannoia e il “suca” a Vannacci: “Ma la sua ascesa è colpa di giornali e tv: senza di loro sarebbe rimasto uno un po’ strambo tipo i terrapiattisti”

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