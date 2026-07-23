Ancora una serata di successo per Temptation Island che guadagna il 31,6% di share. Un numero che da solo spiega perché il programma resta, anno dopo anno, l’appuntamento che conquista l’estate televisiva. I falò, le lacrime, le frasi che diventano meme. C’è tutto. Ma se il format funziona è anche perché in mezzo al caos emotivo delle coppie, c’è una voce ferma. Quella di Filippo Bisciglia che incolla davanti alla tv famiglie intere. Bisciglia non è più solo “il conduttore”. È diventato il marchio stesso del programma. Il timoniere. Quello che tiene insieme le storie senza farle deragliare. Perché Temptation Island è un terreno scivoloso. Parla d’amore, di tradimenti, di insicurezze messe davanti a una telecamera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© 361magazine.com - Filippo Bisciglia, il timoniere che incolla davanti alla tv con Temptation Island

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filippo Bisciglia, il timoniere che incolla adulti e bambini davanti alla tv con Temptation IslandTemptation Island ha registrato un ascolto del 31,6% di share durante l’ultima puntata, confermando il suo ruolo come uno degli appuntamenti estivi...

Leggi anche: Ascolti tv dell’1 luglio, Filippo Bisciglia seduce gli spettatori con Temptation Island

Temi più discussi: Giovanni aspetta Sabrina al falò: le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island 2026; Sia Francesca e Danilo che Iris e Andrea sono nella bufera E Soraya irrita ancora Cristian; Filippo Bisciglia, il nuovo taglio di capelli a Temptation Island è già un meme: La trasformazione in Gianni Sperti è iniziata.

Filippo Bisciglia, il timoniere che incolla adulti e bambini davanti alla tv con Temptation IslandAncora una serata di successo per Temptation Island che guadagna il 31,6% di share. Un numero che da solo spiega perché il programma resta, anno dopo anno, l’appuntamento che conquista l’estate televi ... 361magazine.com

Filippo Bisciglia: il volto di Temptation IslandChi è Filippo Bisciglia, come è diventato il conduttore simbolo di Temptation Island e qual è il suo ruolo nel sistema televisivo italiano del 2026. bloguominiedonne.info