Filippo Bisciglia il timoniere che incolla davanti alla tv con Temptation Island

Da 361magazine.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Temptation Island ha registrato un ascolto con il 31,6% di share durante l’ultima serata, confermando la sua posizione come uno degli appuntamenti preferiti dell’estate televisiva.

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Ancora una serata di successo per Temptation Island che guadagna il 31,6% di share. Un numero che da solo spiega perché il programma resta, anno dopo anno, l’appuntamento che conquista l’estate televisiva. I falò, le lacrime, le frasi che diventano meme. C’è tutto. Ma se il format funziona è anche perché in mezzo al caos emotivo delle coppie, c’è una voce ferma. Quella di Filippo Bisciglia che incolla davanti alla tv famiglie intere. Bisciglia non è più solo “il conduttore”. È diventato il marchio stesso del programma. Il timoniere. Quello che tiene insieme le storie senza farle deragliare. Perché Temptation Island è un terreno scivoloso. Parla d’amore, di tradimenti, di insicurezze messe davanti a una telecamera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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