filippo bisciglia il timoniere che incolla adulti e bambini davanti alla tv con temptation island

Temptation Island ha registrato un ascolto del 31,6% di share durante l’ultima puntata, confermando il suo ruolo come uno degli appuntamenti estivi più seguiti in televisione. La trasmissione continua a coinvolgere adulti e bambini, attirando un vasto pubblico. La presenza di figure come il conduttore ha contribuito al successo della serata, che si mantiene stabile nel panorama televisivo nazionale.

Ancora una serata di successo per Temptation Island che guadagna il 31,6% di share. Un numero che da solo spiega perché il programma resta, anno dopo anno, l’appuntamento che conquista l’estate televisiva. I falò, le lacrime, le frasi che diventano meme. C’è tutto. Ma se il format funziona ancora è perché in mezzo a quel caos emotivo c’è una voce ferma. Quella di Filippo Bisciglia. Bisciglia non è più solo “il conduttore”. È diventato il marchio stesso del programma. Il timoniere. Quello che tiene insieme le storie senza farle deragliare. Perché Temptation Island è un terreno scivoloso. Parla d’amore, di tradimenti, di insicurezze messe davanti a una telecamera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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