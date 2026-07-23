festival di venezia 2026 ecco tutti i film in programma

Al Festival di Venezia 2026 saranno presentati numerosi film in programma. Durante la conferenza di presentazione, un rappresentante ha sottolineato che quest’anno il festival rafforza l’idea del cinema come strumento di conoscenza del reale. La selezione include opere provenienti da diversi paesi, con un focus particolare sulla narrazione autentica e sperimentale. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, con un calendario di proiezioni e incontri con registi e attori.

«Dal programma di quest’anno esce rafforzata l’idea del cinema come straordinario strumento di conoscenza del reale», ha spiegato Barbera durante la conferenza di presentazione. Non semplice cronaca, ma guerre, cambiamento climatico, tensioni sociali, fratture familiari e fragilità dei giovani che si trasformano in «storie e narrazioni elaborate». Perché, continua, Veronesi «non c’è una modalità artistica più potente e appassionante del cinema. Un tempo si diceva che il cinema è il mondo, oggi i film sono gli hashtag del mondo contemporaneo». A guidare la giuria internazionale sarà Maggie Gyllenhaal, che arriverà al Lido anche con il cortometraggio Flesh Impact, interpretato da Ellen Burstyn, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Sepideh Moafi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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