Il governo non ha ancora chiuso due dossier aperti da settimane. Durante le vacanze estive, restano da definire questioni legate a Ferretti e Pirelli. Si attende ancora una decisione definitiva, anche se il calendario indica almeno tre settimane di pausa. Quando le luci si spegneranno e le porte si chiuderanno, potrebbe rimanere sul tavolo ancora uno di quei dossier che richiedono risposte urgenti.

Alle vacanze, quelle estive, del governo mancano ancora due o tre settimane abbondanti. E c’è la possibilità che quando l’ultima luce verrà spenta, l’ultima porta del palazzo chiusa, sul tavolo ci sia ancora un dossier di quelli che pesano. Ferretti, per esempio. Una vicenda raccontata con dovizia di particolari, spesso inediti, proprio da questo giornale e che vede un socio cinese, Weichai, proprietario dello storico cantiere nautico italiano. Fin qui, nulla di troppo preoccupante, se non fosse che è proprio il colosso dei macchinari che ha sconfitto i rivali di Kkcg, oggi azionisti di minoranza, nell’assemblea dello scorso maggio, a tenere in pensiero l’esecutivo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ferretti e Pirelli, quei due dossier d’estate ancora aperti

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