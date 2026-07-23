Comincia un nuovo capitolo per Aston Martin, che si presenta questo weekend a Budapest con la versione B dell’AMR26 dopo un avvio di stagione a dir poco disastroso. Fernando Alonso era dunque uno dei protagonisti più attesi nella conferenza stampa piloti del giovedì, in cui il veterano spagnolo ha parlato delle sue aspettative per il GP d’Ungheria 2026. “ Non penso che cambi nulla nel nostro approccio, per quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Ad ogni gara abbiamo cercato di trarre il massimo attraverso quello che avevamo a disposizione. Siamo qui per vincere e per giocarci dei campionati, ma non abbiamo iniziato bene e non sarà così perché siamo nel processo di comprensione del nuovo regolamento “, ha detto Alonso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fernando Alonso non ha dubbi: “Prima o poi Newey produrrà la macchina più veloce in griglia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why This Could Be Alonso's Last Real Chance at F1 Glory

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Newey confessa: "Abbiamo sbagliato tutto". Aston Martin si aggrappa al 2026 tra i dubbi di Alonso

Fernando Alonso: “L’era dei motori ibridi ha rovinato la F1”Fernando Alonso ha espresso preoccupazione per l’impatto dei motori ibridi sulla Formula 1, sostenendo che questa tecnologia abbia danneggiato lo...

Temi più discussi: Alonso, Szafnauer se la ride: Lasciò Alpine perché festeggiava P4, ora...; Fernando Alonso sarcastico sull’Aston Martin: Cosa mi aspetto domenica? Tornare presto per la finale della Spagna; Il futuro di Alonso si decide in Ungheria? Szafnauer ricorda come lasciò Alpine; Spagna campione del mondo: esplode la gioia di Alonso e Sainz, Colapinto ringrazia Messi.

Fernando Alonso valuta il futuro in F1 dopo il 2026: La mia scelta dipenderà dai nuovi regolamenti, non dai risultati attuali dell'Aston Martin. #alonso #astonmartin #formula1 #f1 x.com

Fernando Alonso non ha dubbi: Prima o poi Newey produrrà la macchina più veloce in grigliaComincia un nuovo capitolo per Aston Martin, che si presenta questo weekend a Budapest con la versione B dell'AMR26 dopo un avvio di stagione a dir poco ... oasport.it

GP Ungheria, Fernando Alonso: Ho un contratto con Aston MartinFernando Alonso chiarisce i dubbi sul suo futuro in conferenza al GP Ungheria, confermando la presenza per il 2027 con Aston Martin ... f1world.it