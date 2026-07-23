A tre minuti dal suo debutto con il Tottenham, Mateus Fernandes ha segnato un gol che lui stesso ha definito il migliore della sua carriera. La rete ha deciso l’amichevole contro l’MK Dons, conclusa con il risultato di 1-0. Fernandes ha ricevuto il pallone in area e ha concluso con un tiro preciso, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori impressionati.

Breaking: Mateus Fernandes ha segnato quello che ha descritto come il miglior gol della sua carriera a soli tre minuti dal suo debutto al Tottenham, battendo l’MK Dons 1-0 in amichevole mercoledì. La squadra di Roberto De Zerbi ha dato il via al pre-campionato con un incontro a porte chiuse contro la League One all’Hotspur Way. E Fernandes – un acquisto da 85 milioni di sterline dal retrocesso West Ham – ha avuto bisogno solo di pochi minuti per avere un impatto quando ha incontrato un corner semi-respinto con un brillante tiro al volo dal limite dell’area, che è volato nell’angolo in alto a destra. Fernandes ha fatto coppia con Sandro... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Argomenti più discussi: Fernandes segna il gol preferito della sua carriera all'esordio con il Tottenham; Mateus Fernandes segna un gol fantastico al suo debutto con il Tottenham: una dimostrazione del valore dell'acquisto da 85 milioni di sterline.; Mateus Fernandes e il suo debutto da 85 milioni di sterline: una splendida rete al volo segna una nuova era al Tottenham.; Lazio, 3-1 nel test in famiglia: Artistico subito protagonista! Le prime scelte in porta e le indicazioni.

Comunque da quando @Franks2833 ha preso McAllister e Pedri come esempi per sminuire Barella questi hanno fatto le stagioni più merdose della loro carriera e paiono mongoli. Ora mi aspetto il rapido declino di Merino e Enzo Fernandes, dato che ha dato x.com

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