Tottenham – MK Dons 1-0 | Fernandes segna l’arco degli Spurs con uno straordinario tiro al volo

Mateus Fernandes ha segnato il suo primo gol con il Tottenham durante un’amichevole contro l’MK Dons, terminata 1-0. Il gol è arrivato con un tiro al volo spettacolare. La partita si è giocata il 22 luglio 2026.

2026-07-22 20:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Mateus Fernandes ha segnato la sua prima partita con il Tottenham con un gol straordinario battendo l’MK Dons 1-0 in un’amichevole pre-campionato. Fernandes, ingaggiato dal West Ham per 85 milioni di sterline, è stato nominato nell’undici titolare della partita, così come il collega centrocampista Sandro Tonali, che si è unito con un contratto da 100 milioni di sterline dal Newcastle United. E Fernandes ha fatto il suo esordio non ufficiale da ricordare, aprendo le marcature per la squadra di Roberto De Zerbi al 3?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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