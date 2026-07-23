Ferie negate ai docenti? La Cassazione apre al risarcimento | 10 anni di arretrati per migliaia di insegnanti INTERVISTA a Miceli ANIEF

La Cassazione ha stabilito che i docenti possono avere diritto a un risarcimento per le ferie non riconosciute durante i periodi di chiusura delle scuole, che in passato venivano considerate automaticamente ferie fruite. La decisione riguarda migliaia di insegnanti e prevede il riconoscimento di circa dieci anni di arretrati. La sentenza ha messo fine a una prassi consolidata che escludeva il diritto al risarcimento per i periodi di chiusura scolastica. Un rappresentante sindacale ha commentato la decisione.

La sentenza della Suprema Corte ha scardinato una prassi consolidata che considerava i periodi di chiusura delle scuole come ferie automaticamente fruite dal personale insegnante. Oltre 500mila docenti con contratti al 30 giugno potrebbero ottenere un'indennità sostitutiva per le ferie non godute. La svolta arriva dalla Corte di Cassazione, che ha ribaltato l'orientamento precedente: niente ferie automatiche durante la sospensione delle lezioni. ANIEF lancia un'azione collettiva che riguarda gli ultimi dieci anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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