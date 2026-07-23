Fedez è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, vicino a Milano. Era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo aver subito un episodio di sanguinamento. Sono stati effettuati ulteriori accertamenti per valutare le sue condizioni di salute. La sua situazione è migliorata e ora si trova a casa.

Fedez è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento che aveva richiesto ulteriori accertamenti. Le condizioni del rapper sono progressivamente migliorate e gli esami eseguiti negli ultimi giorni hanno dato esito rassicurante, consentendo ai medici di autorizzarne il rientro a casa. La notizia delle dimissioni arriva al termine di alcuni giorni di apprensione per i fan dell’ ex marito di Chiara Ferragni, tornato improvvisamente in ospedale a causa di un problema di salute che ha inevitabilmente riportato alla mente i delicati episodi affrontati negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez dimesso dall’ospedale, le sue condizioni di salute migliorano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fedez e Marco Masini cantano Male necessario - Domenica In Speciale Sanremo 2026

Notizie e thread social correlati

Fedez è stato dimesso dall'ospedale. Condizioni di salute migliorate dopo un episodio di sanguinamentoFedez è stato dimesso questa sera dall'ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato in Gastroenterologia.

Fedez ricoverato in ospedale: l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di saluteNella serata di ieri, il rapper è stato ricoverato in ospedale a Milano a causa di un problema di salute.

Temi più discussi: Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Fedez, ricoverato in gastroenterologia: Ha superato l'episodio di sanguinamento. Dimissioni più vicine; Fedez di nuovo in ospedale a Milano: trasferito dal Fatebenefratelli all'Humanitas di Rozzano; Milano, Fedez portato in pronto soccorso in ambulanza: Problemi gastrici; Fedez trasferito all'Humanitas dal Fatebenefratelli.

Fedez è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese, dove era stato ricoverato in Gastroenterologia. Nella serata di lunedì 20 luglio Fedez era arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, l’ospedale x.com

Ricovero di Fedez, il rapper potrebbe essere dimesso oggi dall’ospedale Humanitas di RozzanoLe dimissioni potrebbero avvenire in serata. Stando a quanto si apprende, i controlli eseguiti nell'Irccs dell'hinterland milanese avrebbero avuto esito ... fanpage.it

Fedez torna a casa, dimesso dall'ospedale Humanitas: come sta e cosa è successoFedez è stato dimesso questa sera dall'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese, dove era stato ricoverato ... msn.com