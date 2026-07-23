Il rapper è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale milanese dopo un malore. I medici hanno iniziato subito gli accertamenti. Successivamente, è stato spostato da quella posizione, anche se le motivazioni non sono state divulgate. La notizia si aggiunge ad altre circostanze di ricovero che hanno coinvolto l’artista negli ultimi tempi. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati degli esami o sulle sue condizioni di salute.

Fedez resta ricoverato dopo il nuovo malore che ha richiesto l’intervento dei soccorsi a Milano. Il rapper è arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove i medici hanno avviato subito gli accertamenti necessari. Nelle ore successive è maturata la decisione di trasferirlo all’Humanitas di Rozzano, struttura che conosce già la sua complessa storia clinica. Fedez ricoverato a Milano dopo un nuovo sanguinamento. Secondo le informazioni diffuse da Adnkronos, il ricorso alle cure ospedaliere sarebbe stato determinato da un nuovo episodio di sanguinamento. Una circostanza delicata, che ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di salute dell’artista e suscitato apprensione tra i suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Fedez ancora in ospedale: “Spostato da lì perché…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come Fedez ha scoperto di avere un tumore ai polmoni!

Notizie e thread social correlati

Fedez, perché è stato ricoverato in ospedaleFedez è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, arrivando nel tardo pomeriggio di lunedì 20 luglio.

“È ancora ricoverato”. Fedez in ospedale, le sue condizioniIl rapper è stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute che ha richiesto diversi accertamenti clinici.

Temi più discussi: Fedez rimane in ospedale, forse per via di un’ulcera. Ecco come sta; Fedez trasferito all’Humanitas di Rozzano dopo il ricovero a Milano: ancora riserbo sulle sue condizioni; Fedez ancora in ospedale: Spostato da lì perché…. La notizia appena arrivata; Fedez di nuovo papà, De Martino da Belen, Sinner e Laila, Paolo Belli: i gossip della settimana.

Fedez ancora ricoverato in ospedale a Milano, potrebbe essersi aperta una vecchia ulcera: condizioni non graviIl cantante Fedez, finito ieri attorno alle 21:30 all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per alcuni problemi gastrici forse dovuti all'assunzione di antinfiammatori ... fanpage.it

Fedez ancora ricoverato in ospedale: il trasferimento in ambulanza e l’ingresso dal varco secondarioFedez è ancora ricoverato in ospedale: il trasferimento in ambulanza è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, dal Fatebenefratelli di Milano all’Humanitas di ... bigodino.it