Recenti studi indicano che il microbiota intestinale può influenzare la salute riproduttiva femminile, oltre ai fattori come età e stile di vita. La composizione dei batteri intestinali può avere un impatto sulla fertilità e sulla capacità di concepire. La dieta e le abitudini alimentari sono considerate elementi che possono modificare il microbiota e, di conseguenza, influenzare la fertilità.

Non soltanto l’orologio biologico: anche la dieta e le abitudini alimentari possono influire sulla salute riproduttiva e sulle possibilità di concepimento. A confermarlo è la prima revisione sistematica della letteratura scientifica internazionale su dieta e procreazione medicalmente assistita (Pma), coordinata dalla Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione (Sifes-Mr) e pubblicata su Reproductive BioMedicine Online (Rrmo). Il messaggio che emerge è chiaro: la salute riproduttiva è strettamente legata alla salute generale. Lo ribadisce un altro recente studio realizzato da Gemma Fabozzi, coordinatrice del gruppo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fecondazione e sterilità: anche il microbiota intestinale può alterare la salute della donna. Gli ultimi studi

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