Cosa bisogna sapere sull' analisi del microbiota intestinale

Il microbiota intestinale è affascinante. Viene spesso presentato come un elemento fondamentale per la nostra salute e l'idea di "analizzarlo" per comprendere i problemi digestivi sembra logica e rassicurante. Oggi in pratica, questi test sono ancora ben lungi dal mantenere tutte le loro promesse. In cosa consiste un'analisi del microbiota intestinale?. Sulla carta, l'obiettivo è semplice: elencare i batteri presenti nell'intestino per identificare eventuali squilibri, noti anche come disbiosi. In pratica: - Si utilizza un kit a casa; - Si procede alla raccolta di un campione di feci (di solito a casa). - Il campione di feci va inviato al laboratorio utilizzando la busta fornita a tale scopo; - Si riceve un rapporto dettagliato dopo qualche settimana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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