FdI attacca Libera Camici vicesindaca Pd a Livorno per i pantaloncini in conferenza stampa look da Ibiza
Il partito di destra ha contestato l’abbigliamento della vicesindaca del Pd durante una conferenza stampa, criticando i pantaloncini indossati. La discussione è nata da un post di un rappresentante di un’associazione locale, che ha descritto il look come “da Ibiza”. La vicesindaca ha partecipato all’evento indossando pantaloncini, attirando l’attenzione sui social e tra gli esponenti politici.
Libera Camici, vicesindaca del Pd a Livorno, è stata criticata da FdI per aver indossato un paio di pantaloncini in conferenza stampa. Ad accendere la “miccia” è stato un post di Luca Ribechini, presidente dell’associazione Livorno Porto Pulito. Secondo Alessandro Perini di Fratelli d’Italia, era vestita “come fosse in un locale a Ibiza”. La polemica di Luca Ribechini sul look di Libera Camici L'attacco di Fdi sul look "da Ibiza" di Libera Camici Lo sfogo di Libera Camici Il commento del sociologo al caso Libera Camici La polemica di Luca Ribechini sul look di Libera Camici In un post pubblicato su Facebook lo scorso 17 luglio, Luca Ribechini, presidente dell’associazione Livorno Pulito, ha polemizzato sul look della vicesindaca Pd a Livorno Libera Camici durante una conferenza stampa in Comune. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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