fdi attacca libera camici vicesindaca pd a livorno per i pantaloncini in conferenza stampa look da ibiza

Notizia in breve

Il partito di destra ha contestato l’abbigliamento della vicesindaca del Pd durante una conferenza stampa, criticando i pantaloncini indossati. La discussione è nata da un post di un rappresentante di un’associazione locale, che ha descritto il look come “da Ibiza”. La vicesindaca ha partecipato all’evento indossando pantaloncini, attirando l’attenzione sui social e tra gli esponenti politici.