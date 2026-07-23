Al Farnborough International Airshow, aziende italiane espongono i loro prodotti nel settore aerospaziale e della difesa, attirando l’attenzione internazionale. La manifestazione si svolge in un grande spazio espositivo, con numerosi modelli di velivoli e tecnologie in mostra. Sono presenti rappresentanti di diversi paesi, mentre le aziende italiane presentano soluzioni innovative legate alla sicurezza e al dual use.

Londra, 23 lug. (askanews) - "Il Farnborough International Airshow rappresenta un momento centrale per la politica commerciale legata alle tecnologie della difesa e della sicurezza, ma anche per l'intero comparto dual use. È inoltre una grande vetrina del Made in Italy e della capacità del nostro Paese di penetrare, anche attraverso la diplomazia e le relazioni internazionali, mercati di particolare rilievo. Il Regno Unito, peraltro, rappresenta un partner strategico". È quanto dichiara Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow. "In questa importante manifestazione le aziende italiane e AIAD svolgono un ruolo da protagoniste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Farnborough, Cirielli: Vetrina strategica per il Made in Italy

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