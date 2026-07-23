Il tribunale ha approvato la nuova abitazione per la famiglia del bosco, che potrebbe facilitare il ricongiungimento con i figli. La decisione arriva mentre si valuta il ritorno dei bambini nella loro residenza. La famiglia ha ora una casa rinnovata, pronta ad accoglierli nuovamente. La fase decisiva si apre in attesa di ulteriori valutazioni legali sul rientro dei minori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Tribunale valuta il rientro dei bambini, intanto arriva il via libera alla nuova abitazione. Per la cosiddetta “famiglia del bosco” si apre una fase decisiva. Mentre il Tribunale per i minorenni dell’Aquila è chiamato a pronunciarsi sull’eventuale ricongiungimento dei tre figli con i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, prende forma anche il progetto della nuova casa destinata ad accoglierli. Il Comune di Palmoli, in provincia di Chieti, ha infatti rilasciato i permessi per costruire sul terreno di proprietà della coppia. Se tutto procederà secondo i programmi, i lavori potrebbero iniziare entro la fine dell’estate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Famiglia del bosco, pronta la nuova casa: ecco il progetto che potrebbe favorire il ricongiungimento con i figli

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Famiglia nel bosco, la mamma si commuove pensando alla decisione sul ricongiungimento con i figli

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