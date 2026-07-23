Sono stati diffusi nuovi video registrati da residenti prima e dopo l’intervento delle forze dell’ordine nel caso di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa al Pilastro di Bologna. Nei filmati si vede un uomo in sella a una moto che osserva un altro uomo a terra, prima che arrivino gli agenti. Successivamente, si ascolta un dialogo tra i residenti e gli agenti di polizia, ripreso subito dopo i fatti.

Altri video dei momenti precedenti la morte di Abderrahim Fakir, domenica scorsa al Pilastro di Bologna, sono comparsi in queste ore, girati sempre da residenti di via Italo Svevo. Sono tre spezzoni che mostrano proprio l’arrivo dei due poliziotti della Volante del commissariato Bolognina Pontevecchio e gli istanti subito prima: il 42enne è a terra, in fondo alle scale che dal giardino sopra i garage porta al corsello e appoggiato al parapetto della scala, e sembra non urlare in quel momento né agitarsi particolarmente. È relativamente tranquillo. Sullo sfondo, anche un motociclista che nota la scena, ma Fakir resta a terra, quasi ignorandolo. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

© Video.corrieredibologna.corriere.it - Fakir, il video dei residenti prima e dopo l’arrivo dei poliziotti: un uomo in moto lo guarda mentre è a terra, poi il dialogo tra lui e gli agenti

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