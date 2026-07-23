Gli italiani sono convinti di saper riconoscere le fake news, ma credono che siano gli altri a crederci. Secondo un’indagine, il 70% pensa di poter distinguere le informazioni false, mentre il 60% ritiene che siano gli altri a essere più vulnerabili. La percezione di immunità personale si scontra con la convinzione che la diffusione di notizie false sia comunque un problema. La maggior parte degli intervistati utilizza fonti ufficiali e verifica le notizie prima di condividerle.

Gli italiani temono le notizie false, ma sono convinti di possedere gli strumenti necessari per non cadere nella trappola. È il cortocircuito fotografato dalla ricerca commissionata dal Brand Journalism Festival e realizzata da Ipsos-Doxa: circa il 90% considera la disinformazione una minaccia grave per la società, mentre soltanto il 68% ritiene di esservi esposto personalmente. Una distanza di oltre venti punti percentuali che racconta un riflesso ormai radicato: le fake news esistono, circolano e possono condizionare il dibattito pubblico, tuttavia a cascarci sarebbero soprattutto gli altri. È una sicurezza che si scontra con la crescente diffusione di immagini manipolate, contenuti fuori contesto e informazioni confezionate per orientare opinioni e comportamenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fake news? “Io non ci casco”: per gli italiani a crederci sono sempre gli altri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

'Io non ci casco': la Questura incontra '50 e più' per difendere gli anziani dalle truffeLa Questura di Ferrara ha organizzato un incontro con l’associazione ’50 e più’ per discutere delle truffe rivolte agli anziani.

Gli Iron Maiden sono pronti a scaldare San Siro. Magliette, dischi, birre e fake news: la lunga attesa parte dall’Eddie’s Dive BarIeri è iniziata la lunga attesa per il concerto degli Iron Maiden a San Siro, ma non davanti allo stadio.

Argomenti più discussi: Antibiotici per accelerare la crescita dei polli? Fake news; Il giornale senza giornalisti: Ordine e Fnsi chiedono lo stop a We-News; È morta la bambina risucchiata in una piscina in Liguria. In arrivo una legge; La morte di Fakir, lo scontro su Bologna e le accuse di Meloni.

Fake news e ragazzi: come aiutarli a capire le informazioni (non solo in Rete)Le fake news sono un pericolo sempre in agguato, pronte ad irretire gli adulti, ma soprattutto i ragazzi. Allora, come difendere i nostri figli? Linda Giannattasio, giornalista a Piazzapulita, è ... iodonna.it