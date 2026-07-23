Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di fagioli borlotti secchi prodotti dall'azienda La Fabbrica dei Legumi, a causa di una possibile presenza di glifosato. Il richiamo riguarda esclusivamente un lotto distribuito nei supermercati. La decisione è stata presa dopo che è stato rilevato un possibile rischio chimico legato alla presenza del principio attivo. Non sono state fornite indicazioni su eventuali effetti sulla salute o sui consumatori.

Rischio chimico. L’allarme per la possibile presenza del principio attivo glifosato nella confezione di fagioli Borlotti secchi di La Fabbrica dei Legumi è stato diffuso dal Ministero della Salute, che ha disposto il richiamo di un lotto dai supermercati. Il lotto di fagioli Borlotti richiamato Cosa fare se si è acquistato uno dei lotti Che cos'è il glifosato e perché il suo utilizzo preoccupa Il lotto di fagioli Borlotti richiamato Il Ministero della Salute, lunedì 20 luglio, ha disposto il ritiro di un lotto di fagioli borlotti a marchio La Fabbrica dei Legumi, prodotto dall’azienda Ellebi s.a.s. a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fagioli borlotti di La Fabbrica dei Legumi richiamato per possibile presenza di glifosato: i rischi per l'uomo

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